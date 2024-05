Brummi-Boom in Sachsen-Anhalt: Wo immer mehr Lkw fahren – und welche Folgen das hat

Schon jetzt fahren täglich tausende Lkw durch Sachsen-Anhalt. In den kommenden Jahren sollen es laut einer Prognose über 50 Prozent mehr werden.

Halle/MZ - Auf Sachsen-Anhalts Straßen sind immer mehr Lkw unterwegs. Das ist das Ergebnis einer MZ-Recherche, die erstmals Daten zum Schwerlastverkehr im Land ausgewertet hat. Demnach nahm die Brummidichte auf einzelnen Autobahnen in den vergangenen zehn Jahren um bis zu 40 Prozent zu. Der Pkw-Verkehr hingegen stieg nur leicht oder stagnierte. Das Verkehrsministerium in Magdeburg rechnet bis 2051 zudem mit einem Schwerlastzuwachs von über 50 Prozent. „Der Lkw bleibt das dominierende Verkehrsmittel und nimmt an Bedeutung zu“, sagte Ministeriumssprecher Peter Mennicke der MZ.