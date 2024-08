Der letzte Sommer der DDR Nächstes Jahr in Budapest - 35 Jahre nach 1989

Vor 35 Jahren brachen die letzten Tage der DDR an. Noch ahnte es niemand, doch es blieb kein Jahr mehr bis zum Ende der SED-Herrschaft. Eine Serie schaut zurück.

Nächstes Jahr in Budapest - 35 Jahre nach 1989

Im Frühjahr 1989 kam Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher noch zu einem Privatbesuch nach Halle. Im Sommer war der in der Saalestadt geborene FDP-Politiker dann als Krisenmanager fortwährend in Osteuropa unterwegs.

Halle/MZ. - Es sind stille, heiße und gemächliche Tage in diesem Sommer vor 35 Jahren, auf den ein unruhevoller Herbst und der hoffnungsvolle Frühling des Einheitsjahres 1990 folgen wird. Zu sehen ist davon Mitte Juli noch nichts. Die DDR ist im Normalbetrieb, die Zeitungen melden Planplus in der alljährlichen Ernteschlacht und Höchstleistungen in den volkseigenen Betrieben.