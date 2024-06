Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Wenigstens nach außen hin hat sich die nach den Kommunalwahlen wenige Wochen zuvor so angespannte Lage in der DDR beruhigt. Das Land wartet auf die Sommerferien, die Proteste der Oppositionsgruppen sind zwar lauter als sonst, aber die breite Masse erreichen sie nicht. Selbst die Solidaritätserklärungen der SED-Führung für die Schuldigen am Massaker auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens verfehlen ihren Zweck: Gedacht waren sie als Warnung an das eigene Volk. Zur Kenntnis genommen werden sie achselzuckend wie die sonstigen Bemühungen der greisen Genossen um Erich Honecker, Einheit und Geschlossenheit des Volkes zu simulieren.