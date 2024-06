So feiern Fans aus aller Welt die Fußball-EM in Leipzig

Leipzig/MZ - Wer wissen will, wie die Stimmung ist in Leipzig, der kann Jörg Junhold fragen. „Ich bin unheimlich stolz auf meine Stadt“, schwärmt der örtliche Zoodirektor in seiner Eigenschaft als EM-Botschafter. „Hier herrschte in den letzten Tagen Weltstadtflair!“ Die Fans! Das Bachfest, das sich zwei Tage mit der EM überschnitt! Das Klassik-Open-Air „Klassik airleben“ in einem Park, nur einen Tag nach der in Leipzig ausgetragenen Partie Niederlande-Frankreich! Junhold kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.