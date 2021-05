Bauprojekt in Zscherndorf: Wohnpark am See nimmt Gestalt an

Sandersdorf - Für den „Wohnpark am See“ in Zscherndorf stehen die Signale auf Grün. Nun gehen die Planungen ins Detail - bis hin zu Parkmöglichkeiten, Grünflächen und Gehweg.

Für den „Wohnpark am See“ in Zscherndorf stehen die Signale auf Grün. Nachdem der Entwurf des B-Planes ausgelegen hat und Bürger, Institutionen etc. dazu Stellung nehmen konnten, hat der Stadtrat den überarbeiteten Entwurf gebilligt und damit das Projekt mit einem weiteren Schritt vorangebracht.

Nun gehen die Planungen bereits ins Detail - bis hin zu Parkmöglichkeiten, Grünflächen, Gehweg etc. zum Beispiel. Auch das Thema Löschwasserbereitstellung ist geklärt, die Zustimmung des zuständigen Wehrleiters liegt vor.

Damit ist der Weg bereitet, dass die Stadt mit derzeit rund 15.000 Einwohnern weiter wachsen kann. Entstehen wird der Wohnpark gegenüber dem in den 90-er Jahren bebauten Areal am Ortsausgang Richtung Ramsin, das im Volksmund Vogelpark heißt.

Nach aktuellem Stand wird das Planungsrecht für sieben bis acht Grundstücke entwickelt. Die will der Eigentümer des Grundstücks zusammen mit einem Investor erschließen. Darüber hinaus gehende Planungen gibt es aus Sicht der Stadt Sandersdorf-Brehna nicht.

Grüner Gürtel vor den Wohnhäusern in Zscherndorf geplant

Ziel ist es, dass das Planungsverfahren im ersten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen ist und dann die Arbeiten beginnen können. „Darauf folgende Schritte obliegen der Verantwortung des Eigentümers beziehungsweise Vorhabenträgers“, erklärt der Fachbereichsleiter der Bau- und Ordnungsamtsverwaltung von Sandersdorf-Brehna, Daniel Krake.

Geändert wurde zum Beispiel die verkehrsmäßige Erschließung über den Drosselweg. Auch die Stelle für die so genannten Ersatzpflanzungen wurde neu festgelegt, denn die Untere Naturschutzbehörde hatte Einwände gegen den Standort hinter dem Wagnerweg. Dafür stellt nun der Eigentümer des Wohnparks ein Grundstück zur Verfügung, so dass ein grüner Gürtel vor den Häusern entsteht.

Sandersdorf-Brehna hat sich zu beliebtem Wohnort entwickelt

Der Bau der neuen Siedlung am Ortsrand von Zscherndorf kommt den Stadtvätern von Sandersdorf-Brehna entgegen. Die Stadt mit ihren acht Ortschaften hat sich zu einem beliebten Wohnort entwickelt.

Seit Jahren hält die Anfrage nach Baugrundstücken an, wie Krake sagt. „Im vergangenen Jahr haben wir 71 Bauvorhaben in der Stadt genehmigt“, sagt er, „gegenüber dem Vorjahr war das eine Steigerung um 30 Prozent.“

In fast allen Ortschaften sind bereits neue mehr oder weniger große Areale im Blick. Letztlich handelt es sich laut Krake um 70 bis 80 Wohnbaugrundstücke, „die zeitnah entwickelt“ werden sollen.

Eines der großen ist das Gebiet der Alten Ziegelei in Sandersdorf. Etwa 50.000 Quadratmeter innerstädtischer Brachfläche werden vorbereitet, um Baugrundstücke für 40 bis 50 Einfamilienhäuser zu schaffen. (mz)