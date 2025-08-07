Die angekündigte Abkehr vom Flughafen Leipzig/Halle schien endgültig. Doch jetzt hat die Billig-Airline Wizz Air doch wieder Flüge nach Bukarest ins Programm genommen.

Wieder Flüge im Angebot: Verlässt Billigairline Flughafen Leipzig/Halle doch nicht?

Die Billigfluglinie Wizz Air bietet ab April 2026 wieder Flüge von Leipzig nach Bukarest an.

Halle (Saale)/Leipzig. - Kehrt Wizz Air dem Airport Leipzig/Halle doch nicht den Rücken? Obwohl die ungarische Billigfluglinie Wizz Air im Juli angekündigt hatte, sich vom Flughafen Leipzig/Halle zurückzuziehen, sind nun doch wieder Flüge ab dem 3. April buchbar.

Laut der aktuellen Buchungsmaske sollen die Maschinen jeweils montags und freitags in Richtung der rumänischen Hauptstadt Bukarest starten. Das Nachrichtenportal "Tag24" hatte darüber am Donnerstag zuerst berichtet.

Rückzug von Wizz Air nach nur einem Jahr vom Flughafen Leipzig/Halle

Noch im Juli hieß es, dass sich Wizz Air vom mitteldeutschen Flughafen zurückzieht. Die Fluggesellschaft hatte überraschend angekündigt, alle drei Verbindungen nach Varna, Tirana und Bukarest ab Mitte September 2025 einzustellen.

Seinerzeit hieß es, dass trotz intensiver Verhandlungen keine Einigung zwischen dem Flughafen und der Airline erzielt werden konnte. Ob die Unstimmigkeiten inzwischen geklärt sind, dazu wollte sich der Flughafen am Donnerstag zunächst nicht äußern.

Bukarest bleibt im Flugplan am Flughafen Leipzig/Halle

Die Wiederaufnahme der Bukarest-Verbindung wäre ein kleiner Lichtblick für den Flughafen, der seit Jahren um ein breiteres europäisches Streckennetz bemüht ist. Ob auch Varna oder Tirana bald wieder erreichbar sein werden, ist noch nicht bekannt.

Zuletzt hatte die Billigfluglinie Ryanair ihre Flugzeuge vom Flughafen abgezogen.

Mit diesem Rückzug fielen die Flüge von Leipzig nach London weg.