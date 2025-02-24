Der Sommer kommt für kurze Zeit wieder zurück nach Sachsen-Anhalt. Allerdings drohen am Wochenende erneut Schauer und Gewitter. Wie das Wetter wird.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird Anfang August kurzzeitig wieder sommerlich, aber auch Gewitter drohen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt verbessert sich nach kühleren Temperaturen und Regenschauern kurzzeitig. Am Wochenende drohen allerdings Gewitter.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt Anfang August

Am Donnerstag zeigt sich dann wieder häufiger die Sonne. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 28 Grad an. Der DWD rechnet nicht damit, dass es an diesem Tag regnet. In der niederschlagsfreien Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte auf bis zu zwölf Grad ab.

Am Freitag ist dann wieder Sommer angesagt: Bei Höchstwerten von bis zu 29 Grad soll es den ganzen Tag trocken bleiben. In der überwiegend niederschlagsfreien Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen dann auf bis zu zwölf Grad ab.

Ab Donnerstag zeigt sich Sonne in Sachsen-Anhalt wieder häufiger: Gewitter am Wochenende

Am Samstag ziehen ab Nachmittag vor allem in und um den Harz örtliche Schauer und teils kräftige Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 32 Grad. In der Nacht zu Sonntag ziehen die Schauer und Gewitter ab, es bleibt niederschlagsfrei bei Tiefstwerten von bis zu 13 Grad.

Service: Nutzen Sie unser Regenradar für Sachsen-Anhalt, um Regenschauer in Ihrer Region frühzeitig zu erkennen!

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Ab Nachmittag sind lokale Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad. In der Nacht zu Montag bleibt es dann niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen zwölf und acht Grad.