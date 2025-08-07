Auf der B184 bei Zerbst hat die Polizei die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Ein Raser war dabei besonders schnell unterwegs.

Polizei erwischt Raser bei Zerbst - So schnell war er unterwegs

Auf der B184 bei Zerbst hat die Polizei geblitzt.

Zerbst. - Mehr als doppelt so schnell ist ein Autofahrer Mittwochnachmittag auf der B184 bei Zerbst unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Autofahrer mit 104 Kilometer pro Stunde geblitzt. Erlaubt ist an dieser Stelle maximal Tempo 50.

Nach Abzug der Toleranz drohen dem Mann nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

Insgesamt seien an der Stelle 859 Fahrzeuge gemessen worden. Gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit habe es 71 Verstöße gegeben, so die Polizei weiter.