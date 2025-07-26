Im August wird das digitale Passbild zur Pflicht. Die Strecke Hamburg - Berlin wird modernisiert, was Einschränkungen für Pendler mit sich bringt. Das und mehr ändert sich ab August 2025.

Das ändert sich im August: digitale Passbilder werden Pflicht, Bahn sperrt Pendlerstrecke und mehr

Magdeburg/Halle (Saale). - Insbesondere für Pendler bringt der August eine wichtige Änderung. Aber auch für Energiekunden und im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) verspricht der neue Monat wichtige Neuerungen.

Deutsche Bahn sperrt Zugstrecke zwischen Hamburg und Berlin

Vom 1. August bis Ende April 2026 wird die Zugstrecke zwischen Hamburg und Berlin gesperrt. Grund ist eine umfassende Generalsanierung, mit der die Bahn die Strecke modernisieren will.

Der Personen- und Güterverkehr wird in dieser Zeit umgeleitet. Wo keine Züge fahren können, soll ein Ersatzverkehr mit Bussen Reisende an ihr Ziel bringen.

Der Streckenabschnitt zwischen Hamburg und Berlin soll bis April 2026 gesperrt werden. (Archivbild: Jens Büttner/dpa)

Digitale Passbilder für Ausweise oder Pässe werden Pflicht

Bei der Beantragung eines neuen Personalausweises oder Reisepasses werden nur noch digitale Bilder akzeptiert, Papierfotos sind Geschichte.

Akzeptiert werden von der Passbehörde nur noch digitale Fotos, die entweder direkt in der Behörde angefertigt oder auf einem festgelegten, sicheren Übermittlungsweg von einem Fotostudio dorthin gesendet werden.

Die Vorgaben waren bereits im Mai in Kraft getreten, bis Ende Juli werden ins Ausnahmefällen aber noch analoge Passbilder akzeptiert.

Weniger Geld für Strom aus Photovoltaikanlagen

Wer sich eine neue Photovoltaikanlage anschafft, muss mit einer geringeren Vergütung rechnen: Die sogenannte Einspeisevergütung – also der Betrag, den man für ins Netz eingespeisten Solarstrom erhält – wird halbjährlich um ein Prozent gesenkt. Die nächste Kürzung erfolgt zum 1. August.

Für Besitzer von Solarangaben gibt es turnusmäßig Einbußen bei der Einspeisevergütung. (Archivbild: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-tmn)

AI Act: Strengere Regeln für KI-Systeme wie ChatGPT treten in Kraft

Auf ChatGPT, Gemini und andere große KI-Systeme kommen in der EU strengere Transparenzpflichten zu. Anbieter solcher allgemeinen KI-Modelle müssen offenlegen, wie ihre Systeme funktionieren und mit welchen Daten sie trainiert wurden.

Grundlage ist der AI Act, ein umfassendes KI-Gesetz der EU, das Künstliche Intelligenz transparenter und sicherer machen soll. Die Regeln gelten ab dem 2. August, ihre behördliche Durchsetzung ist aber gestaffelt – ab 2026 für neue Modelle, ab 2027 für bestehende. Bei Verstößen drohen dann Strafen von der Brüsseler Behörde.

Mehr Cyberschutz für elektronische Geräte

Ob Handy, Fitnesstracker oder smartes Kinderspielzeug – ab dem 1. August gelten in der EU neue Sicherheitsregeln für viele elektronische Geräte, die direkt oder indirekt mit dem Internet verbunden sind.

Produkte, die dann neu auf den Markt kommen, müssen nachweisen, dass sie grundlegende Anforderungen zum Schutz vor Cyberangriffen, Datenmissbrauch und Betrug erfüllen. So soll künftig vertrauliche Kommunikation besser abgesichert werden.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen den erhöhten Sicherheitsstandard am CE-Kennzeichen erkennen. Die neue Regelung gilt für Hersteller, Importeure und den Handel.

Ferienzeit für alle Kinder in Deutschland – doch für einige Schüler geht das Büffeln bald wieder los. (Archivbild: Patrick Pleul/dpa)

Alle Kinder in Deutschland haben Ferien

Am 1. August startet Bayern als letztes Bundesland in die Sommerferien. Bis zum 10. August sind dann für rund eine Woche alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in den großen Ferien, ehe es am 11. August wieder losgeht: Dann eröffnen die Kinder und Jugendlichen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen das neue Schuljahr.