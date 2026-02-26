Verwandten-Anstellung Sven Schulze verteidigt CDU-Parteifreunde: „Von Vetternaffäre kann hier keine Rede sein“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze stellt sich vor CDU-Parteifreunde, die wegen einer Verwandten-Anstellung in den Blick geraten sind. Von einer „Vetternaffäre“ könne keine Rede sein, betont der Parteichef.

Sven Schulze verteidigt CDU-Parteifreunde: „Von Vetternaffäre kann hier keine Rede sein“

Magdeburg/MZ - Nach Berichten über Verwandten-Anstellungen in der CDU hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze Kritik an seinen Parteifreunden zurückgewiesen. „Von einer Vetternaffäre kann hier keine Rede sein“, sagte der CDU-Landesparteichef der MZ am Donnerstag.