In keinem Bundesland kostet der Sprit derzeit so viel wie in Sachsen-Anhalt. Welche Tipps der ADAC gibt, um trotzdem bei Benzin und Diesel zu sparen.

Die Tankpreise in Sachsen-Anhalt gehören regelmäßig zu den Spitzenreitern im bundesweiten Vergleich.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Deutschlandweit ist Super E10 in Sachsen-Anhalt am teuersten. Das hat eine Auswertung des ADAC ergeben. Demnach kostete der Liter Super E10 zum Zeitpunkt der Messung knapp 1,80 Euro. Zum Vergleich: Im Saarland, dem günstigsten Bundesland, kostet der Liter Benzin fast 8 Cent weniger.

Sachsen-Anhalt auch bei Diesel-Preisen unter teuersten Bundesländern

Auch bei den Diesel-Preisen wird ein Ost-West-Gefälle sichtbar. Hier ist Sachsen-Anhalt mit 1,74 Euro pro Liter das viertteuerste Bundesland. Nur in Schleswig-Holstein, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist Diesel noch teurer. Im Februar waren sowohl Benzin als auch Diesel so teuer wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr.

Für die Analyse verglich der ADAC die Spritpreise von rund 14.000 Tankstellen in Deutschland am 17. Februar um 11 Uhr. Dass die Preise in Sachsen-Anhalt besonders hoch ausfallen, ist dabei keine Neuheit. Bereits in der Vergangenheit führte das Bundesland das Ranking regelmäßig an.

Im bundesweiten Vergleich gehört Sachsen-Anhalt beim Thema Tanken zu den teuersten Bundesländern. Grafik: ADAC

Darum ist Tanken in Sachsen-Anhalt so teuer

Die hohen Tankpreise in Sachsen-Anhalt haben dabei gleich mehrere Gründe. Zum einen ist der Osten bei der Spritversorgung laut Tankstellenverband auf die Raffinerien in Leuna (Saalekreis) und dem brandenburgischen Schwedt angewiesen. Beide Anlagen leiden seit dem Krieg von Russland gegen die Ukraine unter dem Wegfall des russischen Öls.

Zudem ist die Tankstellendichte in Sachsen-Anhalt deutlich geringer als in anderen Bundesländern, wodurch es keinen so großen Wettbewerb gibt. Auch die Preise für den Transport von Raffinerien oder Tankern zu den Tankstellen schlägt sich direkt auf die Preise nieder.

Zusätzlich verzerren in Regionen mit geringer Zapfsäulendichte und vielen Autobahnkilometern die hohen Preise an den Autobahntankstellen den Landeswert. An den Rastplätzen kostet der Liter Kraftstoff gut und gerne 30 Cent mehr als in der Stadt.

Laut dem ADAC ist der Rohölpreis auch ein wichtiger Treiber. Für die Ölpreisentwicklung ist die Krise zwischen den USA und dem Iran von Bedeutung. Sollte es zum Krieg kommen, wäre der Öltransport durch die Straße von Hormus beeinträchtigt.

Hohe Tankpreise in Sachsen-Anhalt: Das empfiehlt der ADAC

Um einen günstigen Preis zu erzielen, empfiehlt der ADAC, abends zu tanken. Im Vergleich zu den Morgenstunden ließen sich so bis zu 13 Cent pro Liter sparen.

Der Automobilclub rät weiter, die Preise an den Tankstellen zu vergleichen und konsequent dort zu tanken, wo es am günstigsten ist.