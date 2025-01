Autofahren ist seit dem Jahreswechsel durch die gestiegenen Spritpreise deutlich kostspieliger geworden. An welchen Faktoren das liegt.

Besonders in Sachsen-Anhalt: Darum ist Tanken so teuer geworden

Halle/MZ. - Viele Autofahrerinnen und Autofahrer denken derzeit besonders gut nach, bevor sie eine Tankstelle ansteuern. Kraftstoffe sind seit Beginn des Jahres deutlich teurer geworden. Der Preis für einen Liter Diesel liegt in Halle ungefähr bei 1,70 Euro, an manchen Zapfsäulen noch einige Cent höher. Für Super E 10 zahlen Autofahrer im Durchschnitt 1,79 Euro, bei Benzin E 5 sind es sogar 1,83 Euro und aufwärts. Das sind rund zehn Cent mehr als noch Anfang November 2024. Die gestiegenen Spritpreise sind kein lokales Problem. Der Trend zeigt sich bundesweit an den Zapfsäulen. Dafür gibt es mehrere Gründe.