Ist das nicht Marilyn? Was der hallesche Fotograf, Autor, Komponist und Filmregisseur Mario Schneider in der US-Metropole entdeckte, zeigt eine Schau im Literaturhaus.

Jung, selbstbewusst, Mutter – und New Yorkerin, zu sehen vom Freitagabend an in Halle

HALLE/MZ. - Das nennt man einen Hingucker: Ist das nicht die Wiedergängerin von Marilyn Monroe? Der Star in einer Projektion im New York unserer Tage? Zwei kleine Mädchen führt die selbstbewusste, stolze Frau an den Händen, lachend wendet sie den Kopf zum Betrachter, der sie mit der Kamera schon eine Weile lang begleitet hat. Die Inszenierung dieses spektakulären Fotos von Mario Schneider im Großen Saal des Literaturhauses Halle ist perfekt – wie die Präsentation der ganzen Schau überhaupt, die an diesem Freitag um 19 Uhr eröffnet wird.