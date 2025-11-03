Wie andere Medien berichtete der MDR über einen Belästigungsvorwurf gegen den sachsen-anhaltischen CDU-Politiker Markus Kurze. Dann aber wurde ein Text geändert - und das war wohl noch nicht alles.

Magdeburg/MZ - Nach juristischen Schritten des CDU-Landtagsabgeordneten Markus Kurze gegen den MDR hat dieser einen Online-Beitrag geändert und offenbar auch eine Entschuldigung ausgesprochen. In dem Text ging es um ein alkoholisiertes Fehlverhalten Kurzes beim Sommerfest des Landtags.

Bei einer CDU-Nominierungsveranstaltung am Wochenende behauptete der CDU-Politiker, die Vorwürfe zu diesem Fall seien „seit Monaten ausgeräumt“. Daher habe es ihn sehr gefreut, „als sich der Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks bei mir persönlich für die Berichterstattung, die beanstandet wurde, entschuldigt hat“.

Vorfall beim Sommerfest des Landtags kostete Kurze das Amt

Auf MZ-Nachfrage, ob es eine solche Bitte um Entschuldigung von MDR-Intendant Ralf Ludwig tatsächlich gab, kam vom MDR weder ein Dementi noch eine Bestätigung. Eine Sprecherin erklärte, eine Online-Meldung über Kurze habe journalistische Sorgfaltspflichten verletzt. „Bei einer zufälligen Begegnung am Rande des Medienausschusses im Landtag Sachsen-Anhalt hat dies der Intendant gegenüber Herrn Kurze kurz eingeordnet.“ Die Sprecherin betonte jedoch: „Selbstverständlich ist und bleibt die Berichterstattung des MDR frei und unabhängig.“

Kurze soll im Juni alkoholisiert die Finger einer Frau in den Mund genommen haben. Mit dem Vorgang vertraute Personen berichteten, die Frau habe geweint und sich in ihrer Persönlichkeit verletzt gefühlt. Kurze trat daraufhin als Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion zurück.

CDU-Politiker verklagt Zeitung

Auf eine Anzeige wegen sexueller Belästigung verzichtete die Frau. Man habe „eine einvernehmliche und respektvolle Verständigung erzielt, mit der die Angelegenheit für beide Seiten als geklärt gilt“, sagte Kurzes Anwalt der MZ im August. Die Staatsanwaltschaft leitete keine Ermittlungen ein, da sie ein besonderes öffentliches Interesse nicht als gegeben sah.

Laut MDR sollen diese beiden Details im angegriffenen Text gefehlt haben. „Dies entsprach nicht unseren eigenen hohen journalistischen Sorgfaltsansprüchen an uns selbst, noch dazu bei einer Verdachtsberichterstattung“, sagte die Sprecherin. Der Text sei daraufhin überarbeitet worden.

CDU lässt Kurze bei der Nominierung durchfallen

Kurze war auch gegen die Berichterstattung der „Magdeburger Volksstimme“ vorgegangen. Diese lehnte die geforderte Unterlassungserklärung jedoch ab. Eine Klage Kurzes wies das Landgericht Magdeburg zurück. Der Politiker ist dagegen in Berufung gegangen.

Bei der Delegiertenversammlung der CDU hatte sich der aus Burg (Jerichower Land) stammende Politiker am Sonnabend um Platz acht der CDU-Landesliste für die Landtagswahl im kommenden Jahr beworben. Obwohl es keinen Gegenkandidaten gab, verfehlte er die nötige Mehrheit deutlich. Im zweiten Wahlgang unterlag er der Altmärker CDU-Landtagsabgeordneten Sandra Hietel-Heuer. Sein Landtagsmandat kann Kurze somit nur dann verteidigen, wenn er das Direktmandat in seinem Wahlkreis gewinnt.