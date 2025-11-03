Der Rüstungskonzern wirbt dafür, für die Verteidigungsfähigkeit in großem Umfang Kraftstoff auf Basis von erneuerbaren Energien herzustellen. Sunfire ist Partner.

Der Kampfpanzer Leopard 2 benötigt sehr viel Kraftstoff im Einsatz. Der Panzer kann auch mit sogenannte e-Fuels fahren.

Dresden/MZ. - Der Kampfpanzer Leopard ist ein wahrer Spritschlucker: Im Gelände benötigt die 64 Tonnen schwere Kriegsmaschine bis zu 530 Liter Diesel pro 100 Kilometer, auf der Straße sind es immer noch 340 Liter – bei einem Tank von 1.200 Litern. Die ausreichende Kraftstoffversorgung im Krisenfall ist für alle Armeen ein sehr sensibler Bereich. Aus guten Gründen greift die Ukraine aktuell vor allem russische Raffinerien und Erdölpipelines an.