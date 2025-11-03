Lange vor seinem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt suchte Taleb A. bereits den Konflikt mit Polizei und Staatsanwälten. Im Untersuchungsausschuss schilderten Beamte, dass sie den saudischen Arzt als Querulanten wahrnehmen.

Attentäter Taleb A. zeigte vor seiner Amokfahrt Polizisten und Staatsanwälte an

Der spätere Attentäter Taleb A. - hier in einem Bernburger Imbiss - suchte schon vor seinem Anschlag in Magdeburg den Konflikt mit Polizisten und Staatsanwälten.

Magdeburg/MZ - Der spätere Attentäter Taleb A. suchte bereits vor seiner Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt den Konflikt mit Strafverfolgungsbehörden in Sachsen-Anhalt. Das legte eine Magdeburger Polizistin am Montag im Untersuchungsausschuss des Landtags dar.