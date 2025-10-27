Taleb A. überzeugte das Bamf, dass er schutzbedürftig ist. Im Untersuchungsausschuss mussten sich die damals Verantwortlichen nun kritische Fragen anhören - die Antworten überzeugten nicht jeden.

So erhielt der spätere Attentäter von Magdeburg Asyl in Deutschland

Unter Vorsitz von Karin Tschernich-Weiske (CDU) bohrte der Untersuchungsausschuss am Montag bei Behördenvertretern nach.

Magdeburg/MZ - Haben fehlende Kontrollen und Gutgläubigkeit dazu geführt, dass der spätere Attentäter von Magdeburg in Deutschland Asyl bekam? Vertreter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mussten sich am Montag im Untersuchungsausschuss des Landtags kritischen Fragen stellen.