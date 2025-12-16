„Kann nicht euer Ernst sein“ Landtag von Sachsen-Anhalt ruft auch für 2026 die Corona-Notlage aus
Unter scharfer Kritik der Opposition stimmt die Mehrheit der Abgeordneten für eine Notsituation - und damit für neue Schulden. Warum ein Christdemokrat gezielt den Saal verließ.
16.12.2025, 17:29
Magdeburg/MZ - Das Regierungsbündnis aus CDU, SPD und FDP im Landtag von Sachsen-Anhalt hat auch für 2026 eine außergewöhnliche Notlage ausgerufen und damit den Weg für neue Schulden freigemacht. Begründet wird das mit noch zu erledigenden staatlichen Aufgaben nach der Corona-Pandemie. Die Oppositionsparteien AfD, Linke und Grüne stimmten dagegen.