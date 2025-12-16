weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. „Kann nicht euer Ernst sein“: Landtag von Sachsen-Anhalt ruft auch für 2026 die Corona-Notlage aus

„Kann nicht euer Ernst sein“ Landtag von Sachsen-Anhalt ruft auch für 2026 die Corona-Notlage aus

Unter scharfer Kritik der Opposition stimmt die Mehrheit der Abgeordneten für eine Notsituation - und damit für neue Schulden. Warum ein Christdemokrat gezielt den Saal verließ.

Von Hagen Eichler 16.12.2025, 17:29
Der Landtag während der Notlagen-Debatte. Für Finanzminister Michael Richter sind die Corona-Folgen noch nicht bewältigt.
Der Landtag während der Notlagen-Debatte. Für Finanzminister Michael Richter sind die Corona-Folgen noch nicht bewältigt. (Foto: Hagen Eichler)

Magdeburg/MZ - Das Regierungsbündnis aus CDU, SPD und FDP im Landtag von Sachsen-Anhalt hat auch für 2026 eine außergewöhnliche Notlage ausgerufen und damit den Weg für neue Schulden freigemacht. Begründet wird das mit noch zu erledigenden staatlichen Aufgaben nach der Corona-Pandemie. Die Oppositionsparteien AfD, Linke und Grüne stimmten dagegen.