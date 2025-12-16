Wie sieht gute Backkunst heutzutage in Sachsen aus? Einblicke gibt eine aktuelle Abstimmung des Genuss-Magazins "Falstaff". Welche Bäckerei die Leser des Magazins am meisten überzeugt hat.

Für knusprige, schmackhafte Sonntagsbrötchen muss vor allem die Rezeptur stimmen.

Dresden/Leipzig. - Das Genuss-Magazin "Falstaff" hat die beliebtesten Bäcker in Sachsen gekürt. An der Spitze der sächsischen Backkunst stehen die Brotpiraten aus Thum. Als Gewinner des Bundeslandrankings gelten sie laut Falstaff als „beste Bäckerei Sachsens“.

Das Ranking des Magazins wurde über ein Publikumsvoting ermittelt. Dabei hatte die Leserschaft über mehrere Wochen Zeit, für ihre liebsten Handwerksbäckereien abzustimmen – unabhängig davon, ob es sich um traditionelle Familienbetriebe, moderne Stadtbäckereien oder innovative Kleinbetriebe handelt.

Bewertet wurden laut Angaben des Magazins Geschmack, Qualität des Brotes, Vielfalt im Sortiment, handwerkliche Sorgfalt und Gesamtzufriedenheit der Kundschaft.

Auffällig ist jedoch: Auf der Liste der besten Bäckereien befinden sich keine Betriebe aus Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dies liegt laut dem Magazin daran, dass hier weniger als drei Bäckereien für das Ranking von Lesern nominiert wurden.

Die beste Bäckerei Sachsens: Die Brotpiraten aus Thum

Die Brotpiraten aus dem sächsischen Thum gibt es erst seit 2021. Laut "Falstaff" kombiniert die Bäckerei traditionelle Handwerkskunst mit kreativen Rezepturen: Sauerteigbrote mit kräftigem Aroma, knusprige Krusten und eine abwechslungsreiche Auswahl an Gebäck und Brot klassischer wie außergewöhnlicher Art prägen das Angebot.

2. Platz: Bäckerei Schwarze aus Bennewitz

Die Bäckerei Schwarze in Bennewitz zählt zu den ältesten und renommiertesten Familienbetrieben Sachsens. Bereits seit über 90 Jahren werden hier Brot, Brötchen und andere Mehlspeisen nach überlieferten Rezepten gebacken – viele Zutaten stammen aus der Region, das Mehl direkt aus benachbarten Anbauregionen.

Die Brote überzeugen laut Magazin durch traditionelle Sauerteigführung, die den Teigen eine unverwechselbare Textur und einen tiefen Geschmack verleiht. Auch in früheren Rankings belegte dieser Betrieb bereits Spitzenplätze und wird regelmäßig für seine hohe Produkt- und Servicequalität gelobt.

3. Platz: Bäckerei Bräunig aus Ehrenfriedersdorf

Auch die Bäckerei Bräunig aus Ehrenfriedersdorf steht für sächsisches Handwerk mit langjähriger Geschichte und regionaler Verwurzelung. Sie wird mittlerweile in fünfter Generation geführt.

Das Angebot besticht laut "Falstaff" durch klassische Brotsorten ebenso wie durch saisonale Spezialitäten, die insbesondere um die Feiertage hohen Zuspruch finden. Ganz gleich, ob es Mischbrot ist oder die richtige Mischung aus Buttercreme und Mandel. Die hohe Platzierung im Landesranking zeigt: Auch kleinere, aber lokal verwurzelte Betriebe genießen bei Brotliebhabern hohes Ansehen.

4. Platz: Bäckerei Korb aus Mülsen

Die Bäckerei Korb aus Mülsen zählt ebenfalls zu den beliebtesten Adressen Sachsens. Als klassischer Familienbetrieb ist die Backstube für seine Vielfalt an Broten bekannt – vom kräftigen Landbrot bis zu feinem Hefeteiggebäck. Die Philosophie orientiert sich stark am regionalen Handwerk: Rohstoffe aus der Umgebung, traditionelle Verarbeitung und Frische sind hier Priorität.

5. Platz: Bäckerei Gnauck aus Ottendorf-Okrilla

Das Sortiment der Bäckerei Gnauck aus Ottendorf-Okrilla reicht von klassischen Roggen- und Dinkelbroten über ein vielfältiges Brötchensortiment bis hin zu saisonalen Keks- und Kuchenspezialitäten, die zur Advents- und Weihnachtszeit besonders gefragt sind.

6. Platz: Nomad Bakery 37 aus Chemnitz

Die Nomad Bakery 37 aus Chemnitz ist ein relativ junger Bäckereibetrieb. Der Name „Nomad“ (zu deutsch: Nomade) deutet schon an, dass hier klassisches Bäckerhandwerk mit kreativen, oft auch unkonventionellen Rezeptideen verbunden wird. Neben klassischen Broten gehören oft auch internationale Einflüsse zur Produktpalette, die das Angebot abwechslungsreich und modern machen.

7. Platz: Brot und Aehre aus Meißen

In Meißen überzeugt die Bäckerei Brot und Æhre. Die Verwendung hochwertiger Zutaten und die Kombination aus traditionellen Methoden und qualitativer Vielfalt machen den Betrieb zu einem der Favoriten im Freistaat.

8. Platz: Bäckerei Eßrich aus Leipzig

Die Bäckerei Eßrich aus Leipzig ist schon länger weit vorne in der sächsischen Brotszene. Hier trifft klassisches Handwerk auf urbane Vielfalt. Die Kunden schätzen nicht nur Geschmack und Frische, sondern auch den Service in den Filialen.

9. Platz: Bäckerei Heitzmann aus Pegau

Die Bäckerei Heitzmann aus Pegau wartet mit einem Sortiment von 16 Brötchen-, 18 Brot- und vier Briegelsorten auf sowie zahlreichen Kuchen, Torten und Gebäckarten. Auch Hochzeits- und Geburtstagstorten werden hier ganz nach Kundenwünschen gebacken.

10. Platz: Schäfers Backstube aus Chemnitz

Abgerundet wird das sächsische Ranking durch Schäfers Backstube aus Chemnitz. Bereits 1886 wurde das Unternehmen gegründet.

Seit Generationen wird hier nach sächsischer Tradition gebacken, ohne Fertigmehle, aber mit viel Liebe zum Detail. Ob knusprige Brötchen, saftige Brote oder süße Leckereien – bei uns steckt in jedem Produkt echtes Bäckerhandwerk.