Ein Foto zeigt Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU), wie er mit Gästen ein Konzert von Roland Kaiser verfolgt. Der Politiker will zu einer Besprechung im Landtag gewesen sein - die Opposition hat Fragen.

Magdeburg - Für viele Magdeburger war es das Konzert-Ereignis des Jahres: Am 12. August stand der Schlagersänger Roland Kaiser auf der Bühne vor dem Magdeburger Dom. Beste Sicht auf den Barden hatte auch Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) - und das auch ohne Ticket. Ein Foto zeigt den Politiker zusammen mit Gästen auf dem Balkon seines Amtszimmers. Das am Montag von der MZ veröffentlichte Bild könnte dem Politiker nun Ärger einbringen: Es steht die Frage im Raum, was der Präsident dort eigentlich zu suchen hatte.