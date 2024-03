Die Staatsanwaltschaft Halle sieht in dem umstrittenen Symbol keinen Tötungsaufruf. Auch die Ermittler in Dessau schließen den Aktendeckel - aber aus einem anderen Grund.

In Rathewitz (Burgenlandkreis) und anderen Orten wurden bei den Bauernprotesten „Ampelgalgen“ angebracht.

Magdeburg/MZ - Die Justiz in Sachsen-Anhalt hält das öffentliche Zeigen einer am Galgen baumelnden Ampel nicht für strafbar. Bei den Bauernprotesten wurden mehrere dieser Symbole aufgestellt. In drei Fällen leitete die Staatsanwaltschaft strafrechtliche Ermittlungen ein. Aber: „Alle drei Verfahren wurden durch die zuständigen Staatsanwaltschaften eingestellt, da eine Strafbarkeit des ‚Galgens mit einer Ampel‘ unter keinem Gesichtspunkt als gegeben angesehen wurde“, teilte das Innenministerium jetzt auf Anfrage des SPD-Innenpolitikers Rüdiger Erben mit.