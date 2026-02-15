Fabrice Bollon hat seinen Vertrag als Generalmusikdirektor der Oper Halle und Chefdirigent der Staatskapelle bis 2032 verlängert. Das Orchester wird in diesem Jahr 20 Jahre alt.

Generalmusikdirektor Fabrice Bollon: „Auch wenn man nicht da ist, müssen die Leute fühlen, der ist da.“

HALLE/MZ. - Zum Anfang des Jahres vermeldeten die Bühnen Halle, dass der Aufsichtsrat einstimmig die Vertragsverlängerung von Fabrice Bollon beschlossen hat. Damit bleibt er bis 31. Juli 2032 Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Staatskapelle und Oper Halle. Einstimmig heißt in dem Fall, dass es auch sein Wunsch war, an der Saale in diesen Positionen weiterzumachen! Und so was geht nicht ohne ein produktives Einvernehmen auf allen Seiten.