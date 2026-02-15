Dicke Winterkleidung ist für Karnevalsbesucher in Sachsen-Anhalt am Montag Pflicht. Der Wetterdienst erwartet Schnee und kalten Wind. Im Harz sind bis zu 10 Zentimeter Neuschnee möglich.

Narren müssen sich warm anziehen - Schnee und eisige Kälte zum Rosenmontag

Rosenmontagsumzug der Karnevalisten in Halle zieht durch die Innenstadt. Am Montag soll es ungemütlich kalt werden.

Magdeburg/Halle/Köthen - Besucher der Karnevalsumzüge in Köthen und Halle müssen sich warm anziehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Sachsen-Anhalt Schnee am Montagmorgen voraus, „der zum Mittag auch liegenbleibt“, so ein Meteorologe.

An beiden Orten werden demnach etwa drei Zentimeter Neuschnee erwartet, „in Halle vielleicht etwas mehr als in Köthen“. Die Maximaltemperatur von einem Grad werde erst spät am Montagnachmittag erreicht. Der Wind sei „sehr spürbar“, daher liege die gefühlte Temperatur noch darunter.

Bereits am Sonntag bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt, im Harz zwischen -3 bis -1 Grad. In der Nacht zum Montag kann es örtlich bis zu -7 Grad kalt werden. Auf dem Brocken sind Sturmböen möglich.

Auf dem Brocken soll es am Montag bis zu 10 Zentimeter Neuschnee geben. M. Bein/dpa

Der Schnee kann am Montag unterhalb von 600 Metern in Regen übergehen. Für den Harz erwarten die Meteorologen bis zu 10 Zentimeter Neuschnee und auch Glatteis.

In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel stark bewölkt bis bedeckt. Gelegentlicher Schnee und Regen wechseln sich ab, bei bis zu -4 Grad Tiefsttemperatur. Tagsüber ist das Wetter ähnlich, aber die Temperaturen steigen von Nord nach Süd auf 2 bis 5 Grad, im Harz werden es -1 bis 3 Grad.