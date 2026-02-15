Weißenfels kann die sportliche Talfahrt nicht stoppen und gerät bereits im ersten Viertel klar in Rückstand. Die Rostocker treffen besser aus der Distanz und haben beim Rebound klare Vorteile.

Weißenfels - Die Basketballer von Syntainics MBC haben ihre sportliche Talfahrt fortgesetzt. Die Weißenfelser verloren vor heimischer Kulisse gegen die Rostock Seawolves mit 80:94 (34:46). Nach der zehnten Bundesliga-Niederlage in Serie beträgt der Vorsprung für die Mitteldeutschen auf die Abstiegszone nur noch vier Punkte.

Den größten Anteil am Rostocker Erfolg hatten TJ Crockett Jr., D’Shawn Schwartz (je 15), Lukasz Kolenda (14), Elias Baggette und Owen Klassen (je 11). Beim MBC konnten nur Spencer Reaves (19), Charles Callison (17) und Andrew Harrison (15) zweistellig punkten.

Die Hausherren gerieten bereits im ersten Viertel entscheidend in Rückstand. Mit einem 13:2-Lauf zogen die Hanseaten 16:5 davon und bauten diesen Vorsprung im dritten Viertel auf 64:43 (27.) aus. Die Weißenfelser fanden kein Mittel, um die kompakte Defensive der Rostocker aus den Angeln zu heben.

Die Gäste hatten außerdem die Lufthoheit unter den Körben (40:26 Rebounds) und eine bessere Trefferquote aus der Distanz. Während Rostock 12 von 27 Dreierversuchen traf, fanden bei den Gastgebern nur 8 von 23 Versuchen das Ziel.