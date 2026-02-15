Der Außenseiter kann dem Spitzenreiter Bayern München nur in den ersten fünf Minuten Paroli bieten. Anschließend geraten die Thüringer unter die Räder.

Jena - Die Basketballer von Science City Jena haben ihre höchste Niederlage in dieser Saison kassiert. Gegen Tabellenführer Bayern München gingen die Thüringer beim 61:106 (33:60) regelrecht unter und haben nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Den größten Anteil am Erfolg des Titelaspiranten hatten Andreas Obst, Wenyen Gabriel (je 16 Punkte), Vladimir Lucic (15), Oscar da Silva (12) und Johannes Voigtmann (11). Für die Gastgeber punkteten nur Joe Wieskamp und Uchenna Iroegbu (je 12) zweistellig.

Der Außenseiter erwischte zwar einen guten Start und lag nach fünf Minuten mit 12:9 vorn. Doch anschließend dominierten die Bayern und zogen die Partie mit einem 13:2-Lauf schon im ersten Viertel klar auf ihre Seite.

Von 28:23 zogen die Gäste innerhalb von vier Minuten auf 44:23 davon. Damit war die Moral der Hausherren gebrochen, die nicht den Hauch einer Chance hatten. Die Münchner waren in allen Belangen überlegen, trafen 13 von 26 Dreiern und profitierten auch von den 22 Ballverlusten der Gastgeber.