Frustbewältigung in Ludwigsburg: Die BR Volleys lassen drei Tage nach der Niederlage in der Champions League in der nationalen Liga nichts anbrennen.

Ludwigsburg - Die BR Volleys haben die Niederlage in der Champions League gut verdaut. Drei Tage nach der herben Enttäuschung auf Gran Canaria fand das Team von Trainer Alexandre Leal in der Bundesliga auf den Erfolgsweg zurück. Beim 3:0 (25:22, 25:22, 25:22) auswärts gegen den Barock Volleys MTV Ludwigsburg konnte der deutsche Meister während der 85 Spielminuten sogar noch einige Stammkräfte schonen.

Ohne Topscorer Jake Hanes und Kapitän Ruben Schott spulten die Volleys sehr souverän ihr Programm ab und schlossen nach Punkten wieder zum Bundesliga-Spitzenreiter SVG Lüneburg auf. Daniel Malescha mit 16 Zählern und Nolan Flexen (14) waren die eifrigsten Punktesammler der Berliner, die im Hinblick auf den kommenden Mittwoch Kräfte sparen konnten.

Im letzten Gruppenspiel der Champions League ist der Club-Weltmeister Sir Sicoma Monini Perugia zu Gast in der Max-Schmeling-Halle (19.30 Uhr). Nach der Niederlage gegen Guaguas Las Palmas müssen die Berliner zumindest einen Punkt holen, um auf den Einzug in die Playoffs hoffen zu können.