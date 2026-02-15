In Thüringen haben die Narren schon vor Rosenmontag Hochsaison. Große Umzüge zogen am Wochenende Tausende auf die Straßen - vor allem in Erfurt und Wasungen.

In Thüringen wird Straßenkarneval wie in Wasungen schon vor dem Rosenmontag mit Umzügen gefeiert.

Erfurt - Bunt, fantasievoll, fröhlich - in vielen Thüringer Orten hatten am Wochenende die Narren das Sagen. Tausende, viele in Kostümen, verfolgten das Treiben am Straßenrand. Die größten Umzüge schlängelten sich traditionell durch die Landeshauptstadt und die historische Karnevalshochburg Wasungen. Größere Zwischenfälle meldete die Polizei nicht, sie war mit vielen Beamten unterwegs.

In Erfurt wurde nach einem Jahr Pause - 2025 gab es Sicherheitsbedenken - wieder Straßenkarneval mit einem Umzug durch die Innenstadt gefeiert. 32 Vereine und Spielmannszüge gestalteten das Spektakel mit Rufen wie „Erfordia – Helau!“, Konfetti und ins Publikum geworfenen Süßigkeiten. Von etwa 2.000 Aktiven im Umzug - darunter auch kostümierte Kindergruppen - sprachen die Veranstalter.

Einige der Vereine, von denen viele einen eigenen Schlachtruf haben, gestalteten Motivwagen. Auf die Schippe genommen wurde die Weltpolitik, aber auch die Bundesregierung bekam bei den Karnevalisten ihr Fett weg.

Umzug mit 490-jähriger Tradition

„Woesinge ahoi“ schallte es bereits am Samstag durch die Südthüringer Kleinstadt Wasungen: Rund 1.800 Karnevalisten und Musiker beteiligen sich nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr am traditionellen Umzug. Wasungen gehört zu den Orten mit der längsten Karnevalstradition in Deutschland. Die Stadt im Werratal ist seit dem 16. Jahrhundert eine Hochburg. Zum 490. Mal wurde in diesem Jahr Straßenkarneval mit einem farbenfrohen Umzug gefeiert.

Der Zug stand unter dem Motto „One ons läufd gor näesd“ - „Ohne uns läuft gar nichts“, so der Präsident des Wasunger Carneval Clubs (WCC), Marcel Kißling. Mit im Zug dabei gewesen seien Karnevalsvereine und Musikgruppen aus der gesamten Region. Kißling schätzt, dass das närrische Treiben an den Straßenrändern von einigen Tausend Zuschauern verfolgt wurde.

30.000 Karnevalisten in Vereinen

Nach Angaben des Landesverbandes der Karnevalsvereine sind zum Saisonhöhepunkt rund 100 Umzüge in Thüringen geplant. Am Samstag zogen Karnevalisten auch durch Apolda, Arnstadt, Stadtilm oder Bad Langensalza. Am Sonntag folgten Heiligenstadt oder Neustadt an der Orla.

In Thüringen haben Umzüge bereits vor dem Rosenmontag Tradition. Im Freistaat sind nach Angaben des Landesverbandes rund 30.000 Narren in mehr als 330 Vereinen organisiert.