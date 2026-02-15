Alba Berlin trotzt dem engen Spielplan und den Verletzungssorgen. Gleich fünf Spieler fehlen in Bamberg - darunter sämtliche Point Guards. Aber als Team überwinden sie diese Handicaps.

Berlin - Trotz zahlreicher Ausfälle hat Alba Berlin den sechsten Sieg in Serie in der Basketball-Bundesliga geholt. Die Berliner gewannen am Sonntag bei den Bamberg Baskets dank starker Teamleistung mit 98:92 (57:52). Alba bleibt Tabellenzweiter und damit erster Bayern-Verfolger. Beste Berliner Werfer waren Jonas Mattisseck mit 22 und Justin Bean mit 21 Punkten.

Trainer Pedro Calles musste gleich auf fünf Akteure verzichten. Neben Malte Delow (Zerrung) und Moses Wood (Infekt) fielen mit Martin Hermannsson (Handverletzung), Jack Kayil (Zerrung) und Bennet Hundt (Schultereckgelenk) gleich alle drei Point Guards aus. So kamen Guy Artman und Richard Schmitt zu ihrem Debüt im Alba-Trikot.

Alba zeigt starke Nerven in der Crunchtime

Trotz der personellen Handicaps erwischten die Berliner einen guten Start, trafen gleich ihre Würfe und lagen so meist in Führung. Zu Beginn des zweiten Viertels mit elf Punkten (44:33). Es war lange ein wahres Wurffestival. Erst kurz vor der Pause verlor Alba etwas den Rhythmus und Bamberg kam wieder heran.

Aber gleich nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gäste wieder auf 70:56 absetzen. Doch gegen Ende des dritten Viertels schlichen sich immer mehr Unkonzentriertheiten und Fehler ins Berliner Spiel ein. So kam Bamberg zurück und die Partie war wieder offen. Die Entscheidung fiel erst 13 Sekunden vor Ende, als Norris Agbakoko zum 96:92 für Alba traf.