Trotz der Bemühungen eines Anwohners bleibt eine an einem Galgen baumelnde Ampel in Bad Kösen stehen. Die Polizei sieht keine strafrechtliche Relevanz, sondern spricht von "Humor mit ganz schlechtem Geschmack".

Die Ampel-Regierung in Bad Kösen am Galgen: Nur geschmacklos oder auch strafrechtlich relevant?

Bad Kösen. - Eigentlich wollte Torsten Pöhlandt am Sonntag mit seiner Familie ganz entspannt in die Therme nach Bad Sulza fahren. Doch als er am Bad Kösener Lielje-Ring den aufgebauten Holz-Galgen samt daran baumelnder Ampel sah, war es bei dem selbstständigen Handwerker mit der Entspannung vorbei. „Das war ein richtig geknüpfter Strick wie bei einem, der sich umbringen will. Also, da hört es doch wohl wirklich auf“, so Pöhlandt, der sofort zum Handy griff und die Polizei anrief.