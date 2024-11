Einer der ersten mit Künstlicher Intelligenz produzierten Filme wurde jetzt in Halle aufgeführt. Obwohl er bereits preisgekrönt ist, löst er Bedenken aus.

KI-Film in Halle aufgeführt

Halle/MZ - Ist „Transformation“ die Zukunft? Die Frage verdient eine zweifache Antwort: Inhaltlich zeigt der Science-Fiction-Kurzfilm – gut zwölf Minuten ist er lang – hoffentlich nicht das, was auf die Menschheit zukommt. Technisch aber vermutlich schon. „Transformation“ ist eine der ersten, komplett mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierten Produktionen weltweit. Am Freitag wurde sie beim Kongress der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt vorgeführt. Die Veranstalter sprachen in ihrer Einladung von einer „Sensation“.