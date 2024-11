Halle - Unter dem Motto „Verwandlung“ kommen Musiker, Komponisten und Sounddesigner bis 9. November anlässlich der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt in Halle zusammen. Auf dem Programm an verschiedenen Orten der Saalestadt stehen unter anderem Konzerte, Workshops, ein Kongress und die Vergabe des Deutschen Filmmusikpreises, wie der veranstaltende Verein International Academy of Media and Arts mitteilte. Das Festival wende sich an alle in der deutschen Filmbranche, auch zahlreiche internationale Gäste würden in Halle erwartet, hieß es.

Workshop mit Komponist Reinhold Heil

Im Mittelpunkt der Filmmusiktage, die zum 17. Mal stattfinden, stehe die Förderung der Kunst in der Filmmusik. Die Veranstaltungsreihe habe sich zu einer „Plattform für Austausch, Vernetzung und Weiterbildung“ entwickelt. Bezogen auf das Motto stehen in diesem Jahr Transformationsprozesse, Chancen und Herausforderungen durch neue Technologien und Künstliche Intelligenz im Fokus. Ein Höhepunkt ist den Angaben zufolge der Workshop „Tom Tykwer, Johnny Klimek und Reinhold Heil: Fluch oder Fortschritt eines Musiker-Trios“, der von Heil gehalten wird. Der deutsche Komponist und Musikproduzent feierte unter anderem Erfolge mit „Das Parfum“ (2006), „Cloud Atlas“ (2012) und „Concordia“ (2024).

Das Galakonzert anlässlich der Filmmusiktage gestaltet die Staatskapelle Halle unter der Leitung von Bernd Ruf - diesmal mit Unterstützung der Sängerin Katja Ebstein und des Pianisten Stefan Kling, wie es hieß. Höhepunkt sei die Verleihung des Deutschen Filmmusikpreises am 9. November in der Oper Halle. Der Preis wird seit 2014 in mehreren Kategorien im Rahmen der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt vergeben.