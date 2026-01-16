Mit seinen kulturhistorischen Forschungen bereitete Erhard Hirsch dem Gartenreich den Weg zum Weltkulturerbe. Im Alter von 97 Jahren ist er in Halle gestorben.

HALLE/MZ. - Er sprach, wenn er von Dessau-Wörlitz redete, immer auch von sich selbst. Und wenn er darüber schrieb, was er über Jahrzehnte so horizontöffnend und vielgestaltig wie kein Zweiter tat. Erhard Hirsch und das Gartenreich, das war nie eine abstrakte Gleichung, sondern immer auch der persönliche Ausdruck von gelebter und erlebter Geschichte.