Der Ex-Fallschirmjäger Otto Karasch gewann die zweite Staffel des Survival-Abenteuers „7 vs. Wild“. Bei seinem Unternehmen „Bulletproof – Die Challenge“ entführt er Streamer zur Bundeswehr.

Kommando Hammelbein - Influencer in der Zeitenwende

Halle/MZ. - Sie rennen und schwitzen, stöhnen und jammern, verfluchen den Tag, an dem sie sich auf dieses Unternehmen eingelassen haben. Der Youtuber Trymacs, bürgerlich Maximilian Stemmler und eigentlich spezialisiert auf Gaming-Videos, schnauft. David Henrichs, besser bekannt als „Dave“ mit dem unglücklichen Kurzauftritt in der Survival-Serie „7 vs. Wild“, kämpft um jeden Meter. Jan Lange, der sich „Schlappen“ nennt, wirkt recht souverän, ist aber auch sichtlich froh, als es vorüber ist.