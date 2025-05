Obwohl Sachsen-Anhalt Milliarden aus dem Infrastrukturpaket des Bundes erwartet, soll ausgerechnet jetzt die größte Baubehörde im Land ausgedünnt werden. Die Kritik ist groß - nicht nur in der Opposition, sondern auch in der Koalition aus CDU, SPD und FDP.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Finanzministerium will den größten Baubetrieb des Landes personell ausdünnen, obwohl zeitgleich die Planungen für ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm der Bundesregierung laufen. Es geht um den „Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement“ – kurz BLSA – mit rund 500 Mitarbeitern, der im Auftrag des Landes Bauprojekte umsetzt. Aus Spargründen will Finanzminister Michael Richter (CDU) jedoch mindestens zehn Prozent der Stellen, also 50 Mitarbeiterposten, streichen.

„Das ist eine sehr vorsichtige Einschätzung“, erklärte er zuletzt im Landtag. „Es können auch mehr sein.“ Seiner Prognose nach könnten so in zehn Jahren 72 Millionen Euro gespart werden.

Sachsen-Anhalt kann mit gut zwei Milliarden Euro vom Bund rechnen

Allerdings: Oppositions- und auch Koalitionspolitiker gehen gegen Richters Sparpläne auf die Barrikaden. Ein Grund ist der Zeitpunkt der Reform. „Der Baubetrieb stemmt immer mehr Projekte im Land, parallel stellt der Bund ein enormes Investitionspaket bereit, das in den nächsten Jahren umgesetzt werden muss“, sagte Linken-Finanzpolitikerin Kristin Heiß der MZ. „Trotzdem will das Finanzministerium gerade jetzt umstrukturieren und Stellen abbauen.“ Das sei „unverständlich, unlogisch und problematisch“.

Hintergrund: Die neue Bundesregierung aus Union und SPD will 100 Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte unter den Ländern verteilen, Sachsen-Anhalt kann mit mehr als zwei Milliarden Euro rechnen – abhängig vom künftigen Verteilungsschlüssel.

Finanzpolitiker Meister: „Brauchen eher einen Ausbau der Kapazitäten“

Dass gleichzeitig aber der wichtigste Baubetrieb des Landes auf Sparflamme gesetzt werden soll, sieht auch der Grünen-Finanzpolitiker Olaf Meister kritisch. „Wir brauchen eher einen Ausbau der Kapazitäten, um das bewältigen zu können“, sagte er mit Blick auf die kommende Infrastrukturprojekte. In dieser Lage wolle er „keine Experimente“.

Kommentar: Heimlich Fakten schaffen

Er fürchte jetzt aber mit Blick auf den BLSA: „Der große Umbau würde naturgemäß den Geschäftsablauf für einen bestimmen Zeitabschnitt massiv stören.“ Finanzminister Richter hatte Kritik an seinem Sparplan zuletzt im Landtag abprallen lassen: „Glauben Sie nicht, dass man mit mehr Personal unbedingt immer mehr auf die Straße bringt an Geld.“

BLSA-Mitarbeiter intern bereits über „Umstrukturierung“ informiert

Lange unbemerkt von der Öffentlichkeit hat Richter bereits Nägel mit Köpfen gemacht, erste Sparplanungen begannen schon vor der Einigung zum neuen Milliardenprogramm im Bund. Nach MZ-Recherchen wurden die BLSA-Mitarbeiter bereits im Januar über die geplante „Umstrukturierung“ des Landesbetriebs informiert. Demnach könnte die bisher übergeordnete Direktion in Magdeburg aufgelöst werden – die Aufgaben sollen künftig an den fünf Außenstellen in Halle, Dessau-Roßlau, Stendal, Halberstadt (Harz) und Magdeburg erledigt werden. In einem internen Schreiben an die BLSA-Mitarbeiter kündigte Staatssekretär Rüdiger Malter zügige Schritte zur Umstrukturierung bereits in der ersten Jahreshälfte an. Abgeschlossen sein solle der Umbauprozess bis Januar 2026. „Noch nicht final beschlossen ist hingegen die Namensgebung der neuen Ämterstruktur“, schreibt Malter.

Dass all diese weitreichenden Planungen durch das Finanzministerium ohne Öffentlichkeit– vor allem ohne das Parlament – eingefädelt wurden, bringt Abgeordnete auf die Palme. „Ich halte das für rechtswidrig“, sagte SPD-Baupolitiker Falko Grube – denn sogar der mit Abgeordneten besetzte Beirat des BLSA habe erst auf Nachfrage von den Umbau- und Sparplänen erfahren. „Mich hat das überrascht“, so Grube, vor allem vor dem Hintergrund künftiger Bauprojekte im Land. Auch er bescheinigte dem BLSA in den vergangenen Jahren eine sehr gute Arbeit. „Es kann ja sein, dass es eine effektivere Struktur gibt“, sagte Grube. „Dann muss man aber eine Untersuchung machen, ob der geplante Umbau überhaupt wirtschaftlich ist.“