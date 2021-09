Nebra - In der Wetzendorfer Straße in Nebra ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut der Polizei verlor eine Pkw-Fahrerin wegen gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In Folge kollidierte sie mit einem Zaun. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.