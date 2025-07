Gestern waren in Berlin und Brandenburg um die 38 Grad gemessen worden - heute soll es laut DWD nicht ganz so heiß werden. (Symbolbild)

Berlin und Potsdam - Bei Wolken, Regen und vereinzelten Gewittern können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf einen leicht kühleren Tag einstellen. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) gestern in der Region Temperaturen von um die 38 Grad registriert hatte, kündigte er für heute Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad an. Gegen Nachmittag werde sich der Himmel schließlich auflockern, hieß es. Mit Regen sei nicht mehr zu rechnen. In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu zehn Grad.

Am Freitag verhalten sich die Temperaturen ähnlich: Die erwarteten Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. Zudem bleibe es tagsüber sowie nachts trocken.