Schüler aus Droyßig gewinnen eine Fahrt für ihre Klasse

Droyßig/MZ - Großer Jubel in der 8. Klasse der Sekundarschule Droyßig. „Ihr seid die Gewinner unseres Wettbewerbs“, sagt Alexandra Müller, Pressesprecherin des Wasserversorgers Midewa. Gemeinsam mit Thomas Civeyrac, Leiter der Niederlassung Saale - Weiße Elster war sie nach Droyßig gekommen, um die Schüler zu einem Besuch in die Badewelt in Köthen einzuladen. Das ist der Hauptgewinn im Wettbewerb in der Adventszeit. „Wir freuen uns sehr“, sagt Schülerin Elli Ferchau.

Sie hat sich das Bad schon mal im Internet angeschaut, es ist sehr schön und besitze eine „coole“ Rutsche. 26 Mädchen und Jungen dürfen bald dorthin auf Reise gehen. „Das ist wirklich eine gute Nachricht“, sagt Lehrerin Ines Kapahnke. Denn eine Klassenfahrt nach den Februar-Ferien musste gerade abgesagt werden. Für Schüler und Lehrer sei die Pandemie eine schwere Zeit, umso mehr freue man sich auf einen gemeinsamen Ausflug nach Köthen, auf einen Tag voller Spiel, Spaß und Bewegung. „Wir laden euch herzlich ein, zahlen neben dem Eintritt auch die Verpflegung“, sagt Müller. Gegen Ende des Schuljahres wollen die Droyßiger fahren. Den Bus müssen sie sich selber organisieren.

Die Klasse 8 der Sekundarschule Droyßig hat bei einem Wettbewerb des Wasserversorgers Midewa einen Besuch in der Badewelt in Köthen gewonnen. Foto: Yvette Meinhardt

Die Klasse hatte sich mit einem Adventskalender beschäftigt, der keine Schokolade, sondern Quizfragen zum Thema Wasser enthielt. Insgesamt 19 Schulklassen hatten sich beteiligt, vier Klassen werden in das Bad nach Köthen eingeladen.

So auch die Klasse 5b der Gemeinschaftsschule Bertolt Brecht in Zöschen (Saalekreis), die 6b der Sekundarschule Zörbig und die 9a der Gemeinschaftsschule J. F. Walkhoff in Gröbzig (beide Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Alle anderen 15 Klassen erhalten einen Trostpreis, können zum Beispiel gemeinsam Eis essen gehen, darunter eine weitere Klasse aus der Schule Droyßig.