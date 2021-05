Landkreis lockert weiter - Tests bleiben weiterhin wichtig

Hohenmölsen - „Kalt erwischt“ worden ist Ina Leischner von den Ergebnissen der Corona-Schnelltests, die am vergangenen Sonnabend in ihrer Neuen Apotheke in Hohenmölsen durchgeführt worden sind. 30 Personen hatten sich an diesem Tag dort testen lassen - bei zehn von ihnen war das Ergebnis positiv. „Das war ein Schock“, sagt die Apothekerin. Seit Mitte März ist die Apotheke ein offizielles Testzentrum, in dem sich Bürger einmal die Woche einem kostenlosen Schnelltest unterziehen können. Unter der Woche geschieht das mit Anmeldung, seit ein paar Wochen werden Tests nun auch an Sonnabenden ohne Anmeldung angeboten.

Zahl der Corona-Infizierten sinkt

Seit Beginn des Angebots wurden laut Ina Leischner gerade mal eine Handvoll Personen positiv getestet - an dem Sonnabend waren es nun allein zehn. Laut der Apothekerin sei ein Teil der Betroffenen über ihr positives Testergebnis aber nicht überrascht gewesen. Laut deren Aussagen standen diese vorher nämlich in Kontakt mit Corona-Infizierten. Sie alle mussten sich anschließend einem PCR-Test unterziehen. „Von zwei Personen weiß ich, dass dieser bei ihnen dann negativ war“, sagt Ina Leischner. Unklar ist, was mit den anderen acht ist.

Bei der Kreisverwaltung jedenfalls sind bis Dienstagmittag keine Neuinfektionen registriert worden. Es war schon der zweite Tag infolge, an dem nicht eine neue Ansteckung mit der Coronavirus im Burgenlandkreis gezählt wurde. Die Zahl der Infizierten, die zwischenzeitlich mal bei über tausend Menschen lag, belief sich am Dienstagmittag nur noch auf 204. Tendenz fallend.

Vorbei scheinen vorerst die Zeiten, in denen der Burgenlandkreis das Corona-Sorgenkind des Landes war. Da ist es nur konsequent, dass Landrat Götz Ulrich (CDU) mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung des Kreises weitere Angleichungen an die im Land geltenden Regeln auf den Weg gebracht hat. Seit Dienstag sind beispielsweise zuvor geltende Sonderregelungen für Alters- und Pflegeheime oder auch zur Notbetreuung in Kitas und Schulen Geschichte.

Trotz aller Zuversicht will die Kreisverwaltung aber auch nicht leichtsinnig werden. „Bei der Frage der Testpflicht in Schulen halten wir für die Woche nach Pfingsten noch an unserem bisherigen Testsystem fest“, stellt der Landrat klar. Damit könne man besser erkennen, ob es nach den Ferien nun größere Ansteckungen in den Schulen gebe. „Sollten sich hier keine Ausbrüche zeigen, können wir spätestens ab 7. Juni darauf verzichten, eventuell schon früher“, blickt Götz Ulrich mit Zuversicht in die Zukunft. Für den Mittwoch prognostizierte die Landkreisverwaltung ein weiteres Sinken der Sieben-Tage-Inzidenz auf dann schon nur noch 43,61. (mz)