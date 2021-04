Ex-Teucherner erinnert an seine Jugend in einer Großbauernfamilie

In einem Buch erinnert sich ein ehemaliger Teucherner an seine Jugend in einer Großbauernfamilie und schildert, warum die Familie den Hof verlassen hat.

Teuchern - Bei dem Duft von frischem Heu kommen die Erinnerungen in ihm auf. Wehmütige Erinnerungen an seine verlorene Heimat. Wolfgang Gäbler wuchs in Teuchern auf, wo seine Großeltern und Eltern einen Bauernhof betrieben. Er war gerade 15 Jahre alt, als die Eltern beschlossen, sich den Repressalien des DDR-Staates zu entziehen und in den Westen zu flüchten. Jetzt hat der heute 80-Jährige ein Buch über die Familiengeschichte geschrieben. Titel: „Junge, werde Bauer“. Darin beschreibt er das Schicksal seiner Familie in einer Zeit, die er nicht vergessen wird.

„Meine Großeltern hatten unseren Bauernhof in der Teucherner Oberstraße 9 im Jahr 1909 erworben“, erzählt Gäbler. „Für meinen Großvater hatte sich damit ein Traum erfüllt. Er war mit Leib und Seele Landwirt und riet mir schon als Kind: Junge, werde Bauer! Essen müssen die Leute immer.“ Dass es einmal ganz anders kommen würde, konnte Wolfgang Gäbler als Kind noch nicht ahnen. „Ich half auf dem Feld beim Rüben stecken und bei der Kartoffellese mit“, erinnert er sich. 34 Hektar Land gehörten zu dem Hof der Familie, dazu weitere 16 Hektar Pachtland.

„Mein Vater hielt unter anderem 30 Milchkühe und Kälber, 30 Schweine und 80 Legehennen.“

„Mein Vater hielt unter anderem 30 Milchkühe und Kälber, 30 Schweine und 80 Legehennen.“ Auch eine Sandgrube gehörte zum Familienbesitz. Als die Familie ihren Hof nach dem zweiten Weltkrieg an die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) abgeben sollte, weigerte sie sich zunächst. „Das Thema der drohenden Enteignung war meine gesamte Kindheit lang präsent bei uns“, erinnert sich Gäbler. Als die Familie schließlich 1958 enteignet wurde und in die LPG eintreten musste, stand für die Familie die Flucht in den Westen fest. „Nach und nach schickte meine Mutter kleine, unauffällige Pakete mit unseren Habseligkeiten an Verwandte in den Westen.“ Im Sommer 1961, vier Wochen vor Mauerbau, floh die Familie schließlich nach Westberlin und von dort aus nach Mannheim, wo Verwandte lebten.

Dort fanden die Eltern rasch Arbeit und der 15-jährige Wolfgang beendete seine Schule. „Bauer konnte ich nun nicht mehr werden. Darum beschloss ich, Autos zu bauen.“ Nach einer Schlosserlehre und der Bundeswehrzeit besuchte Gäbler die Ingenieurfachhochschule in Hamburg und studierte anschließend Volkswirtschaft. Zunächst fand er Arbeit in einer Wuppertaler Automobilfirma, bevor er 1979 nach Stuttgart zu Mercedes wechselte.

„Für die Leute dort blieb ich immer der Zugewanderte“

Beruflich erfüllte sich damit ein Traum für ihn. Doch richtig heimisch wurde er nie in der Schwaben-Metropole. „Für die Leute dort blieb ich immer der Zugewanderte“, so Gäbler. Halt fand er bei seiner Lebensgefährtin, mit der er seit 30 Jahren liiert ist. Sie stammt aus dem Sudetenland, war ebenfalls eine Zugewanderte und teilte gewissermaßen sein Schicksal. Und so ließen ihn auch die Erinnerungen an seine Heimat Teuchern in all den Jahren nie los. Er unternahm seit den 70er Jahren regelmäßige Reisen zur Teucherner Verwandtschaft und organisierte Gruppenreisen in die DDR für seine ehemaligen Kommilitonen. „Ich habe die Geschicke in meiner Heimat in all den Jahren mit Spannung verfolgt.“

Entsprechend groß war die Freude, als 1989 die Mauer fiel. Im Zuge der Wiedervereinigung erhielt Gäbler sein Elternhaus in Teuchern zurück, setzte es im Laufe der Jahre Stück für Stück instand und verkaufte es schließlich 2007. „Bei einem meiner Besuche ermunterte mich Manfred Gießler vom Heimatverein Teuchern dazu, meine Familiengeschichte niederzuschreiben“, so Gäbler. „Da ich diese Idee schon lange mit mir herumtrug, setzte ich sie schließlich um.“ Nach zwei Jahren Arbeit ist das 187 Seiten lange Werk nun im Handel erhältlich. Ein Exemplar stellt Gäbler der Bibliothek des Teucherner Heimatvereins zur Verfügung, wo es ausgeliehen werden kann. (mz/Meike Ruppe-Schmidt)