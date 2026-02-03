Wohnungsbrände kommen häufig vor, auch in Zeitz. Wie man vorbeugen und sich schützen kann und wann man das Haus verlassen muss, erklärt der Sprecher der Zeitzer Feuerwehr .

Zeitzer Feuerwehr: Wie man Bränden in der Wohnung vorbeugt und was man tun muss, wenn es trotzdem brennt

Zeitz/MZ. - Heiligabend brannte eine Wohnung am Wendischen Berg, vor einer Woche war es eine in der Mittelstraße. Alle zwei bis drei Minuten brennt in Deutschland eine Wohnung. Doch Angst und Panik sind fehl am Platz. Jeder kann selbst einiges tun, um Bränden vorzubeugen und sich im Falle eines Feuers richtig zu verhalten. Darüber sprach die MZ mit Oberbrandmeister Frank Hoffmann, der auch Sprecher der Zeitzer Feuerwehr ist, und erfuhr interessante Details.