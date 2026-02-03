In den politisch turbulenten Zeiten nach dem Ampel-Aus und vor den Landtagswahlen hat die MZ die Parteien in Dessau-Roßlau nach der Entwicklung ihrer Mitgliederzahlen gefragt. In den vergangenen Jahren herrschte viel Bewegung. Nun gibt einen neuen Spitzenreiter.

Wechsel an der Spitze - Welche Partei in Dessau-Roßlau derzeit die meisten Mitglieder hat

Neueste Mitgliedszahlen der Parteien in Dessau-Roßlau zeigen: Es gibt einen Wechsel an der Spitze.

Dessau-Roßlau/MZ. - Es sind turbulente Zeiten. Vor etwas mehr als einem Jahr scheiterte die Ampel-Regierung. Im kommenden September sollen die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt stattfinden. Eingerahmt von diesen politischen Großereignissen und vor dem Hintergrund steigender Energiekosten, einer anhaltenden wirtschaftlichen Schwächephase und handfester internationaler Konflikte, hat die MZ die Parteien in Dessau-Roßlau gefragt, wie sich die Zahlen ihrer Mitglieder verändert haben. Fast alle haben geantwortet und Zahlen präsentiert. Nun steht fest: Es gibt einen neuen Spitzenreiter.