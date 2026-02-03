Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist die Rettungsleitstelle nicht über die 112 erreichbar. Was Bürger tun sollen.

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist die Rettungsleitstelle derzeit nicht über die Notrufnummer 112 erreichbar. Das hat am Dienstagmorgen, 3. Februar, der Landkreis mitgeteilt.

Bürger, die den Notruf benötigen, werden gebeten, stattdessen die Rufnummer 110 zu wählen. Der Notruf werde dann umgehend weitergeleitet. Kurz vor 9 Uhr erfolgte auch über Katwarn eine Info. „Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an“, heißt es dort. „Achten Sie verstärkt auf Ihre Umgebung.“

„Wir arbeiten intensiv an der Behebung der Störung, um die Notrufnummer 112 baldmöglichst wieder verfügbar zu machen“, erklärte eine Landkreissprecherin. Gründe für den Ausfall werden nicht genannt.