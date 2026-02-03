Der Dokumentarfilm über Schloss Seeburg hat die Gäste voll überzeugt. Was den Menschen besonders gut gefallen hat und wo man den Film sehen kann.

„Brilliant und toll gemacht!“ - Film über Schloss Seeburg ein voller Erfolg - Was den Menschen besonders gefällt

Seeburg/MZ. - Wenn Geschichte plötzlich lebendig wird, dann ist es still im Raum. Genau so ein Moment war die Premiere des Dokumentarfilms „Schloss Seeburg – die Dokumentation“ von Paul Schmidt am vergangenen Samstag. Das Dorfgemeinschaftshaus in Seeburg war mit rund 100 Gästen bis auf den letzten Platz gefüllt, alle Augen auf die Leinwand gerichtet, als das Licht gedimmt wurde und der Film begann. Die große Resonanz zeigte bereits zu Beginn, dass dieser Nachmittag vielen Menschen etwas bedeutete.