Drei Jahre lang arbeitete Filmemacher Paul Schmidt an einem Film über Schloss Seeburg. In „Schloss Seeburg – die Dokumentation“ kommen auch Zeitzeugen zu Wort. Wie Schmidt auf die Idee kam und inwiefern ihm Künstliche Intelligenz bei seinem Projekt half.

Mit Zeitzeugen und KI: Warum ein Filmemacher aus Potsdam einen Film über Schloss Seeburg gedreht hat

Seit Hunderten von Jahren thront das Schloss Seeburg über dem Süßen See. Nun gibt es einen Dokumentarfilm über das historische Gebäude.

Seeburg/MZ - Für Paul Schmidt ist das Schloss Seeburg kein beliebiges Motiv, sondern ein Ort, der ihn seit seiner Kindheit begleitet. Hoch über dem Süßen See gelegen, prägt das Schloss bis heute das Ortsbild von Seeburg und genau dieses Bild droht langsam zu verblassen. Mit dem Dokumentarfilm „Schloss Seeburg – die Dokumentation“ hat der Kameramann versucht festzuhalten, was nach und nach verschwindet: Stein für Stein, Geschichte für Geschichte.