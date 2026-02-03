In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 3. Februar einmal mehr um einen Nachbarn, der vor allem Blätter im Visier hat.

Unser Mitbewohner in Halle heute ist überzeugter Europäer

Von den Blättern des Weißdorns, der Eschen und der Weiden, auf denen er meist zu finden ist, ernährt sich dieser Nachbar.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.