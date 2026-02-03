Behinderungen nach Unfall Autobahn 36 nach Lkw-Unfall zwischen Hoym und Quedlinburg gesperrt
Ein umgekippter Lkw sorgt auf der A36 bei Hoym derzeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn ist in Richtung Braunschweig in dem Bereich gesperrt.
Hoym/Quedlinburg/MZ/fge - Nach einem Unfall ist die Autobahn 36 in Richtung Braunschweig zwischen den Anschlussstellen Hoym – Nachterstedt und Quedlingburg-Ost gesperrt. Gegen sechs Uhr soll hier ein Lkw umgekippt sein, wobei der Fahrer in seiner Kabine eingeschlossen gewesen sein soll.