Hoym/Quedlinburg/MZ/fge - Nach einem Unfall ist die Autobahn 36 in Richtung Braunschweig zwischen den Anschlussstellen Hoym – Nachterstedt und Quedlingburg-Ost gesperrt. Gegen sechs Uhr soll hier ein Lkw umgekippt sein, wobei der Fahrer in seiner Kabine eingeschlossen gewesen sein soll.