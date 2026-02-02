Das Europagymnasium in Thale ist geschlossen – und mit ihm verschwindet die letzte echte Trauzettelschule der DDR. Das lichtdurchflutete Gebäude aus den 1960er Jahren gilt als architektonische Rarität, die Generationen von Schülern geprägt hat.

Thales besonderes Schulgebäude: Was die letzte echte Trauzettelschule so außergewöhnlich macht

Mit großen Fensterfronten ist dieser DDR-Schulbautyp eine sehr helle Schule. Das ehemalige Gymnasium ist Thale ist die wohl letzte echte Trauzettelschule.

Thale/MZ. - So manch ein Kind hat sich für den 7. Oktober 1975 einen Kosmonauten-Helm gebastelt. Denn an dem Tag wurde die „Oberschule I“ in Thale feierlich nach Juri Gagarin umbenannt, den ersten Menschen im All. Fast genau 50 Jahre später endet der Unterricht in dem Schulgebäude an der Erich-Weinert-Straße: Das Europagymnasium Richard von Weizsäcker muss seine Türen schließen.