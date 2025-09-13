Das ehemalige Europagymnasium in Thale steht leer. Gebäude und Grundstück sind verwaist. Die Stadt selbst lehnt den Kauf ab. Bleibt das Gebäude ein Sorgenkind oder entsteht hier bald etwas Neues?

Nach Aus von Gymnasium: Thale lehnt Kauf ab - wie geht es nun weiter?

Das Europagymnasium „Richard von Weizsäcker“ in Thale gibt es nicht mehr. Aber was wird aus dem Gebäude?

Thale/MZ. - Verwaist steht es da, das frühere Europagymnasium „Richard von Weizsäcker“ in Thale. Das soll, nach dem Willen der Stadt, nicht so bleiben: Es sei wichtig, Gebäude und Grundstück – beides gehört dem Landkreis Harz als bisheriger Schulträger – nicht leerstehen zu lassen, sagt Bürgermeister Maik Zedschack (CDU).