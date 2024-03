Am Mittwoch sind viele Händler auf den Roßmarkt in Zeitz gekommen. Eier, Obst und Gemüse, Käse, Fisch und Wurst – das gibt es alles. Warum der Tag Hoffnung für die Altstadt macht.

Christine und Philipp Zimmermann, der in Nonnewitz einen Hühnerhof mit glücklichen Hühnern in mobilen Ställen, mit viel Auslauf und Gras betreibt, verkauften Hunderte Eier - kein Wunder vnr Ostern.

Zeitz/MZ. - Gewusel in der Innenstadt. Es ist Mittwochmorgen. Am Roßmarkt haben rund ein Dutzend Markthändler ihre Stände aufgebaut. Und die Kunden kommen. „So müsste es immer sein in der Innenstadt, dann wären wir die Sorgen los“, sinniert Dagmar Kunisch, „dann wäre es belebt und die Geschäfte hätten was davon.“

Sie ist mit den Enkeln unterwegs, will noch fürs Osterfest einkaufen. Und auch gleich zwei Geschäften einen Besuch abstatten. „Das schiebe ich schon eine Weile vor mir her. Da passt das heute.“ Über das Angebot freut sich die Seniorin. „Eier, die hab ich gleich zuerst geholt“, erzählt sie, „die gehen bei Frau Zimmermann weg, wie warme Semmeln.“ Einig Hundert dürften es schon gewesen sein an diesem letzten Markttag vor Ostern. Da hatte Christine Zimmermann auch Unterstützung. Sohn Philipp, Inhaber des Hühnerhofs, ging zur Hand. Die Eier von glücklichen Hühnern, die dank mobiler Ställe Auslauf und Gras haben, sind gefragt.

Der Gemüsestand wird gut angenommen, das Mittagsangebot auch. Foto: Andräs

Aber es gibt auch Fleisch und Wurst, Fisch, Geschenkideen, Kleidung und für den Mittagstisch Grillhähnchen und Suppen. Sogar ein Käsehändler hat seinen Wagen geöffnet. Und nicht zu vergessen den Obst- und Gemüsestand. „Ein top Angebot, sieht alles frisch aus“, meint ein Mann, der den Gemüse-Einkaufszettel abarbeitet. Und eine junge Frau hat Äpfel gekauft fürs Büro. „Das hat hier gefehlt“, sagt sie. Und hofft, dass der Umsatz stimmt, und der Händler aus Leipzig auch weiterhin kommt.

Zur Freude vieler Kunden bietet Anja Kabisch wieder Pflanzen an. Foto: A. Andräs

Andere Kunden freuen sich auch, dass Anja Kabisch mit ihrem großen Pflanzenangebot wieder da ist. „Das findet man sonst nur in Zeitz-Ost auf dem Markt“, erzählt Gunda Riedel, „so viele Pflanzen für Balkon und Garten. Und Gärtnereien haben wir ja nicht mehr wirklich in Zeitz.“ Aber erst einmal will sie mit Bekannten schwatzen. „Wir treffen uns fast immer auf dem Markt“, verrät sie. Und dann tausche man sich aus. „Wie in Zeitz-Ost“, sagt sie lachend.