weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Brandserie in Zeitz geht weiter: Wieder ein Feuerteufel? In Zeitz-Ost brennen sogar Autos: Was das für Feuerwehr und Anwohner heißt

Brandserie in Zeitz geht weiter Wieder ein Feuerteufel? In Zeitz-Ost brennen sogar Autos: Was das für Feuerwehr und Anwohner heißt

In der Nacht zwischen 1 und 3 Uhr müssen die Einsatzkräfte Container und Pkw in Zeitz-Ost löschen. Was bisher bekannt ist.

Von Angelika Andräs Aktualisiert: 11.08.2025, 17:16
Um 0.55 Uhr am Montagmorgen (11. August) rückt die Zeitzer Feuerwehr das erste Mal aus. Weitere Einsätze folgen.
Um 0.55 Uhr am Montagmorgen (11. August) rückt die Zeitzer Feuerwehr das erste Mal aus. Weitere Einsätze folgen. Foto: Feuerwehr Zeitz

Zeitz/MZ - „Es war klar, dass irgendwann auch Autos brennen“, sagt eine Frau in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Zeitz und kämpft mit den Tränen. „Das nächste Mal brennt dann vielleicht die Hauswand oder gleich der Block. Ich habe allmählich Angst.“