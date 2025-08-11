In der Nacht zwischen 1 und 3 Uhr müssen die Einsatzkräfte Container und Pkw in Zeitz-Ost löschen. Was bisher bekannt ist.

Wieder ein Feuerteufel? In Zeitz-Ost brennen sogar Autos: Was das für Feuerwehr und Anwohner heißt

Um 0.55 Uhr am Montagmorgen (11. August) rückt die Zeitzer Feuerwehr das erste Mal aus. Weitere Einsätze folgen.

Zeitz/MZ - „Es war klar, dass irgendwann auch Autos brennen“, sagt eine Frau in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Zeitz und kämpft mit den Tränen. „Das nächste Mal brennt dann vielleicht die Hauswand oder gleich der Block. Ich habe allmählich Angst.“